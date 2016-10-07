Азербайджан получил приглашение на неформальную встречу ОПЕК в Стамбуле

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев примет участие на неформальной встрече представителей стран-членов ОПЕК в рамках XXIII Всемирного энергетического конгресса, который пройдет с 9 по 13 октября в Стамбуле. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства.

В пригласительном письме, направленном генеральным секретарем ОПЕК Мухаммадом Баркиндо министру энергетики, отмечается, что министры энергетики Алжира, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Габона, Объединенных Арабских Эмиратов, Венесуэлы и России пообщаются в неофициальном формате.

Также будут проведены консультации с министрами Бразилии, Казахстана, Азербайджана, Мексики, Омана и других стран, не входящих в картель. Встреча запланирована на 12 октября.