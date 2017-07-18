Азербайджан на 90 дней освободил от уплаты таможенных пошлин импорт бензина марки Ai-92

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес поправки в постановление от 19 января 2001 года "Об утверждении акцизных ставок на товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики и облагаемые акцизом" и постановление от 12 апреля 2001 года "О ставках таможенных пошлин по импортно-экспортным операциям".

Как передает Report со ссылкой на официальную прессу, акцизная ставка на импорт бензина для двигателя, за исключением авиационного бензина, снижена с 200 манатов до 1 маната за 1 тонну.

В приложении "Ставки импортных таможенных пошлин по товарам, ввозимым в Азербайджанскую Республику" к постановлению Кабинета министров от 12 апреля 2001 года № 80 в редакции, утвержденной постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 22 декабря 2003 года № 161, таможенная пошлина на бензин Ai-92 установлена в размере 0%.

Настоящие постановления вступают в силу со дня опубликования и дней остаются в силе в течение 90 дней.

Отметим, что аналогичное решение было принято и в августе прошлого года и было связано с остановкой на ремонт БНПЗ имени Гейдара Алиева. С учетом того, что работы по модернизации могут продлиться дольше стандартных 25-30 календарных дней и в целях обеспечения внутреннего спроса, SOCAR обратился в Кабмин по вопросу освобождения ввозимого бензина Ai-92 от таможенных пошлин и акцизного налога.

Напомним, что потребляемый в Азербайджане бензин марки Ai-92 относится к продукции отечественного производства и не импортируется в страну.