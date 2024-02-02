О нас

Азербайджанская нефть незначительно подорожала

Азербайджанская нефть незначительно подорожала Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,22 доллара или 0,26%, до 86,50 доллара.
Энергетика
2 февраля 2024 г. 09:47
Азербайджанская нефть незначительно подорожала

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,22 доллара или 0,26%, до 86,50 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила 79,09 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbiajani oil price rises slightly
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb

Другие новости из категории

В Азербайджане установлен предел годового потребления электроэнергии для независимых потребителей
В Азербайджане установлен предел годового потребления электроэнергии для независимых потребителей
1 февраля 2024 г. 20:50
Мониторинговый комитет ОПЕК+ не рекомендовал изменение объемов добычи нефти
Мониторинговый комитет ОПЕК+ не рекомендовал изменение объемов добычи нефти
1 февраля 2024 г. 16:06
В двух районах Баку ограничена подача газа
В двух районах Баку ограничена подача газа
1 февраля 2024 г. 15:54
Названы источники финансирования ЗАО Южный газовый коридор в 2024 году
Названы источники финансирования ЗАО "Южный газовый коридор" в 2024 году
1 февраля 2024 г. 12:20
Fitch подтвердило рейтинг еврооблигаций SGC
Fitch подтвердило рейтинг еврооблигаций SGC
1 февраля 2024 г. 12:03
BOTAŞ и Türkmengaz обсудили поставки туркменского газа для экспорта в Европу
BOTAŞ и Türkmengaz обсудили поставки туркменского газа для экспорта в Европу
1 февраля 2024 г. 10:45
Цены на нефть в ходе утренних торгов выросли после снижения накануне
Цены на нефть в ходе утренних торгов выросли после снижения накануне
1 февраля 2024 г. 10:24
Азербайджанская нефть подешевела
Азербайджанская нефть подешевела
1 февраля 2024 г. 09:32
SOCAR Polymer увеличила экспортные доходы почти на 52%
SOCAR Polymer увеличила экспортные доходы почти на 52%
31 января 2024 г. 20:44
В прошлом году “Азерэнержи” увеличило экспортные доходы более чем в 6 раз
В прошлом году “Азерэнержи” увеличило экспортные доходы более чем в 6 раз
31 января 2024 г. 20:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi