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Азербайджанская нефть незначительно подорожала

Азербайджанская нефть незначительно подорожала Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,29 доллара или 0,34%, до 86,45 доллара.
Энергетика
24 января 2024 г. 09:11
Азербайджанская нефть незначительно подорожала

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,29 доллара или 0,34%, до 86,45 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила 79,43 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price exceeds $86
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb

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