О нас

Алжир подтвердил отсутствие у ОПЕК+ планов нарастить добычу нефти

Алжир подтвердил отсутствие у ОПЕК+ планов нарастить добычу нефти Страны-члены ОПЕК+ в настоящее время не обсуждают возможный пересмотр сделки от 5 октября, предусматривающей сокращение добычи нефти.
Энергетика
22 ноября 2022 г. 18:41
Алжир подтвердил отсутствие у ОПЕК+ планов нарастить добычу нефти

Страны-члены ОПЕК+ в настоящее время не обсуждают возможный пересмотр сделки от 5 октября, предусматривающей сокращение добычи нефти.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра энергетики и шахт Алжира Мухаммеда Аркаба.

"Решения ОПЕК+ принимаются в условиях абсолютной прозрачности на заседаниях… обсуждения пересмотра решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти от 5 октября не ведутся", - отметил он.

По его мнению, "спекуляции" на данную тему могут привести к нестабильности на энергетическом рынке.

Вчера, 21 ноября, о своем неучастии в переговорах по корректировке октябрьского решения ОПЕК+ также заявили представители ОАЭ и Саудовской Аравии. Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Саудовская Аравия и другие участники ОПЕК+ обсуждали вопрос увеличения добычи объемом до 500 тыс. баррелей в сутки.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке 'Improbable' revision of OPEC+ agreement not discussed, says Algerian minister

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi