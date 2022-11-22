Алжир подтвердил отсутствие у ОПЕК+ планов нарастить добычу нефти

Страны-члены ОПЕК+ в настоящее время не обсуждают возможный пересмотр сделки от 5 октября, предусматривающей сокращение добычи нефти.

Страны-члены ОПЕК+ в настоящее время не обсуждают возможный пересмотр сделки от 5 октября, предусматривающей сокращение добычи нефти.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра энергетики и шахт Алжира Мухаммеда Аркаба.

"Решения ОПЕК+ принимаются в условиях абсолютной прозрачности на заседаниях… обсуждения пересмотра решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти от 5 октября не ведутся", - отметил он.

По его мнению, "спекуляции" на данную тему могут привести к нестабильности на энергетическом рынке.

Вчера, 21 ноября, о своем неучастии в переговорах по корректировке октябрьского решения ОПЕК+ также заявили представители ОАЭ и Саудовской Аравии. Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Саудовская Аравия и другие участники ОПЕК+ обсуждали вопрос увеличения добычи объемом до 500 тыс. баррелей в сутки.