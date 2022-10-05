Reuters: ОПЕК+ согласился сократить суточную добычу нефти на 2 млн баррелей

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал в гибридном формате встречу в Вене, на которой планируется обсудить план по добыче нефти.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили источники.

На фоне этого сообщения стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE поднялась выше 93 долларов за баррель впервые с 21 сентября.

17.02

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал в гибридном формате встречу в Вене, на которой планируется обсудить план по добыче нефти.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, который прибыл в Вену, сказал журналистам, что ОПЕК+ оценят состояние мировой экономики и примут техническое, а не политическое решение об уровнях добычи нефти. Он также отметил, что сегодняшняя встреча является важной.

В секретариате ОПЕК 1 октября сообщали, что заседание стран альянса 5 октября впервые с марта 2020 года пройдет в очном режиме. Затем в организации уточняли, что мероприятие состоится в гибридном формате - часть участников будет в Вене, а часть присоединится к ним в формате видеоконференции.

"Встреча началась", - сказал собеседник агентства.

На первой за два с половиной года очной встрече в Вене страны ОПЕК+ могут рассмотреть сокращение добычи нефти. По данным агентства Bloomberg, альянс обсуждает возможность снижения добычи либо на 2 млн баррелей в сутки, либо в диапазоне от 1 млн баррелей до 1,5 млн баррелей.