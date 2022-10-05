О нас

Reuters: ОПЕК+ согласился сократить суточную добычу нефти на 2 млн баррелей

Reuters: ОПЕК+ согласился сократить суточную добычу нефти на 2 млн баррелей Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал в гибридном формате встречу в Вене, на которой планируется обсудить план по добыче нефти.
Энергетика
5 октября 2022 г. 17:27
Reuters: ОПЕК+ согласился сократить суточную добычу нефти на 2 млн баррелей

Мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили источники.

На фоне этого сообщения стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE поднялась выше 93 долларов за баррель впервые с 21 сентября.

17.02

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал в гибридном формате встречу в Вене, на которой планируется обсудить план по добыче нефти.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, который прибыл в Вену, сказал журналистам, что ОПЕК+ оценят состояние мировой экономики и примут техническое, а не политическое решение об уровнях добычи нефти. Он также отметил, что сегодняшняя встреча является важной.

В секретариате ОПЕК 1 октября сообщали, что заседание стран альянса 5 октября впервые с марта 2020 года пройдет в очном режиме. Затем в организации уточняли, что мероприятие состоится в гибридном формате - часть участников будет в Вене, а часть присоединится к ним в формате видеоконференции.

"Встреча началась", - сказал собеседник агентства.

На первой за два с половиной года очной встрече в Вене страны ОПЕК+ могут рассмотреть сокращение добычи нефти. По данным агентства Bloomberg, альянс обсуждает возможность снижения добычи либо на 2 млн баррелей в сутки, либо в диапазоне от 1 млн баррелей до 1,5 млн баррелей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Reuters: “OPEC+ gündəlik neft hasilatını 2 milyon barel azaltmağa razılıq verib”
Версия на английском языке OPEC+ monitoring committee starts discussing oil production plan in Vienna

Экслюзивные новости

Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона
Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона
5 октября 2022 г. 16:17
Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли
Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли
5 октября 2022 г. 15:48
Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой натуральный не являются органическими
Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой "натуральный" не являются органическими
4 октября 2022 г. 15:12
Разработка концепции цифрового маната может завершиться к концу этого года
Разработка концепции "цифрового маната" может завершиться к концу этого года
4 октября 2022 г. 12:50
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
3 октября 2022 г. 15:39
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
30 сентября 2022 г. 17:59
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
30 сентября 2022 г. 15:44
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
30 сентября 2022 г. 15:34
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
30 сентября 2022 г. 10:38
Офицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
ФотоОфицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
28 сентября 2022 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi