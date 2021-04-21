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Акции нефтекомпаний падают вслед за снижением фондовых рынков Европы и США

Акции нефтекомпаний падают вслед за снижением фондовых рынков Европы и США Основной причиной снижения европейских акций стал рост количества новых заболеваний COVID-19 во многих регионах мира
Энергетика
21 апреля 2021 г. 13:12
Акции нефтекомпаний падают вслед за снижением фондовых рынков Европы и США

Стоимость ценных бумаг крупнейших нефтегазовых компаний мира падает на фоне падения цен на нефть, неопределенности с перспективами спроса из-за усиления пандемии и падения фондовых рынков.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов 21 апреля на фоне беспокойства инвесторов по поводу роста числа случаев заражения коронавирусом во многих регионах мира. В США рынок акций закрылся снижением вторую сессию подряд.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 1,9%, до 433,8 процентного пункта.

Основной причиной снижения европейских акций стал рост количества новых заболеваний COVID-19 во многих регионах мира. При этом регулирующие органы все чаще вводят ограничения на использование ранее одобренных вакцин против коронавируса.

Так, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) 21 апреля рекомендовало добавить предупреждение о возможном образовании тромбов к информации о вакцине против коронавируса Janssen, принадлежащей корпорации Johnson & Johnson. Ранее управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендовало приостановить использование этой вакцины из-за случаев тромбоза.

Фондовые индексы США также снизились по итогам торгов во вторник, завершив в минусе вторую сессию подряд. При этом как Dow Jones, так и S&P 500 отступили от рекордных максимумов, достигнутых под конец прошлой недели.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 256,33 пункта (-0,75%) и составил 33 821,3 пункта. Standard & Poor's 500 снизился на 28,32 пункта (-0,68%) — до 4 134,94 пункта. Nasdaq Composite потерял 128,5 пункта (-0,92%) и составил 13 786,27 пункта.

На фоне падения цен на сырую нефть и снижения основных фондовых индексов снижаются акции ведущих нефтегазовых компаний, свидетельствуют данные MSN «Финансы».

Стоимость ценных бумаг нефтесервисных компаний Baker Hughes и Halliburton снизились на 2,6% и 4,16% соответственно. Акции BP PLC подешевели на 2,09%, бумаги Chevron Corp. потеряли 1,87% стоимости. Акции Eni, Equinor и Exxon Mobil снизились на 1,81%, 2,52% и 2,11% соответственно.

Отметим, что на фоне новой вспышки COVID-19 в Индии и связанными с ней опасениями по поводу спроса на топливо третьим по значимости потребителем черного золота цены на нефть снижаются вторую сессию подряд.

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