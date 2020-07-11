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Звезда Болливуда заразился коронавирусом 

Звезда Болливуда заразился коронавирусом  Индийский актер и звезда Болливуда Амитабх Баччан сообщил, что оказался больнице с коронавирусом
Другие страны
11 июля 2020 г. 23:08
Звезда Болливуда заразился коронавирусом 

Индийский актер и звезда Болливуда Амитабх Баччан сообщил, что оказался больнице с коронавирусом.


Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.


"Результат моего теста на COVID оказался положительным меня отвезли в больницу семья и работники прошли тестирование, ждут результатов", — написал он в своем Twitter.


Также актер попросил всех тех, кто за последние десять дней находился "в непосредственной близости" к нему, пройти тестирование на коронавирус.


Баччан — один из самых популярных актеров Индии, снявшийся во многих фильмах. Обладатель трех Национальных кинопремий и 11 премий Filmfare Awards (ежегодная премия Индии за достижения в кинематографе на хинди). Награжден высшими гражданскими наградами Индии: Падма Шри в 1984 году, Падма Бхушан в 2001 году и Падма Вибхушан в 2015 году. В 2013 году Баччан дебютировал на международном экране в фильме "Великий Гэтсби", где сыграл персонажа Мейера Вольфшейма.

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Версия на азербайджанском языке Hind aktyoru Amitabx Baççan koronavirusa yoluxub

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