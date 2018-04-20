Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей.

Как сообщает Report, в категории "лидеры" в списке представлены президент США Дональд Трамп, принц Гарри и его невеста Меган Маркл, лидер КНДР Ким Чен Ын, новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва и другие политики.

Среди деятелей искусства в списке можно увидеть режиссера Гильермо дель Торо, актрис Николь Кидман, Галь Гадот и Милли Бобби Браун, актера Хью Джекмана и др.

В категории "титаны" в список вошли теннисист Роджер Федерер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, телеведущая Опра Уинфри и основатель Amazon Джефф Безос.