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    Журнал "Time" опубликовал список 100 самых влиятельных людей

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей.

    Как сообщает Report, в категории "лидеры" в списке представлены президент США Дональд Трамп, принц Гарри и его невеста Меган Маркл, лидер КНДР Ким Чен Ын, новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва и другие политики.

    Среди деятелей искусства в списке можно увидеть режиссера Гильермо дель Торо, актрис Николь Кидман, Галь Гадот и Милли Бобби Браун, актера Хью Джекмана и др. 

    В категории "титаны" в список вошли теннисист Роджер Федерер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, телеведущая Опра Уинфри и основатель Amazon Джефф Безос.

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