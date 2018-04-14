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    Жители Дамаска вышли на улицы в поддержку Башара Асада - ВИДЕО

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Жители Дамаска вышли на улицы после ударов США, Британии и Франции по территории Сирии, передает Report со ссылкой на RT.

    Сирийцы устроили стихийный митинг с флагами страны. Они размахивают флагами и выкрикивают лозунги в поддержку сирийской армии, правительства и  Башара Асада.

    Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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