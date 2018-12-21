Жертвами крушения транспортного самолета в Конго стали шесть человек

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Жертвами крушения транспортного самолета недалеко от аэропорта столицы Демократической Республики Конго - Киншаса стали шесть человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на источники.

По информации источника из сферы управления авиацией, на борту разбившегося самолета находились пять членов экипажа и один пассажир, все они погибли. Причиной крушения являются плохие погодные условия.

По данным Politico, самолет типа Ан-26 1984 года выпуска перестал выходить на связь с диспетчерами накануне вечером. Предположительно, воздушное судно находилось примерно в 40 километрах от международного аэропорта Нджили.