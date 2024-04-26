Китай, Россия и США стали ведущими разработчиками технологий БПЛА

В мире резко выросло число патентов на беспилотники на фоне "новой гонки вооружений".

В мире резко выросло число патентов на беспилотники на фоне "новой гонки вооружений".

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом пишет The Independent.

По данным издания, Китай, Россия и США вошли в пятерку ведущих разработчиков технологии БПЛА.

Издание со ссылкой на данные Всемирной организации интеллектуальной собственности пишет, что в период с 2022 по 2023 год число заявок на регистрацию патентов в этой сфере выросло на 16%.

Бывший аналитик Министерства обороны США Марсель Плихта назвал эту тенденцию "частью новой глобальной гонки вооружений", которая отличается от традиционного производства "танков и винтовок" и стимулируется развитием технологического сектора. По его словам, популярность применения беспилотников в том числе начала расти на фоне конфликта в Украине.

"Это не обязательно технологическая революция — это просто пример применения технологий беспилотных летательных аппаратов для получения преимуществ на поле боя", - считает эксперт.

По данным издания, в период с 2022 по 2024 год Россия подала на регистрацию 342 патента, Украина - четыре. 87% соответствующих заявок за минувший год поступило из Китая, США оказались на втором месте с 858 патентами.

Наибольшей популярностью пользуется технология китайского производителя беспилотников DJI. По словам Плихта, подобные дроны-квадрокоптеры "идеальны для использования на поле боя" за счет небольшого размера и возможности оснащения камерой и взрывчаткой. Им нет альтернативы в США, признал он.

"Мы видим рост инвестиций в исследования беспилотных летательных аппаратов со стороны оборонных предприятий, поскольку правительства понимают, что они участвуют в фактической гонке вооружений в этой области", - сказал сотрудник юридической фирмы по вопросам интеллектуальной собственности Mathys & Squire Эндрю Уайт.