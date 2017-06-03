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    Жертвами авиаудара коалиции в районе сирийской Ракки стали 28 мирных жителей

    Таким образом пополнился печальный список жертв ошибочных авиаударов коалиции в Сирии и Ираке© Courtesy İmage

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Жертвами очередного авиаудара международной коалиции во главе с США по объектам террористов ИГ в районе сирийской Ракки стали 28 мирных жителей, десятки ранены.

    Как передает Report, таким образом пополнился печальный список жертв ошибочных авиаударов коалиции в Сирии и Ираке.

    Согласно последнему заявлению Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM), с августа 2014 года в результате ошибочных авиаударов коалиции в регионе погибли 484 мирных жителя. 

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