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    Женщины в Саудовской Аравии получили право голоса

    Впервые жительницам Саудовской Аравии разрешили голосовать и выставлять свои кандидатуры на муниципальных выборах

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Впервые жительницам Cаудовской Аравии разрешили голосовать и выставлять свои кандидатуры на муниципальных выборах, ближайшие из которых пройдут 12 декабря этого года. Как сообщает Report cо ссылкой на официальное информационное агентство (SPA) королевства, женщины смогут участвовать в муниципальных выборах. 

    163 из 1263 избирательных участков в стране теперь будут исключительно женскими. Кроме того, порядка 70 женщин намерены выставить свои кандидатуры на выборах, ещё около 80 собираются зарегистрироваться в качестве организаторов предвыборной кампании.

    Регистрация избирателей начнется 22 августа и продлится до 14 сентября. 29 ноября будет объявлен окончательный список кандидатов, а  выборы пройдут 12 декабря 2015 года.

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