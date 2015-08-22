Женщины в Саудовской Аравии получили право голоса

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Впервые жительницам Cаудовской Аравии разрешили голосовать и выставлять свои кандидатуры на муниципальных выборах, ближайшие из которых пройдут 12 декабря этого года. Как сообщает Report cо ссылкой на официальное информационное агентство (SPA) королевства, женщины смогут участвовать в муниципальных выборах.

163 из 1263 избирательных участков в стране теперь будут исключительно женскими. Кроме того, порядка 70 женщин намерены выставить свои кандидатуры на выборах, ещё около 80 собираются зарегистрироваться в качестве организаторов предвыборной кампании.

Регистрация избирателей начнется 22 августа и продлится до 14 сентября. 29 ноября будет объявлен окончательный список кандидатов, а выборы пройдут 12 декабря 2015 года.