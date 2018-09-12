Жан-Клод Юнкер: Евросоюз должен стать независимым игроком на международной арене

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Евросоюз должен квалифицированным большинством принимать отдельные решения в вопросах внешней политики, время для этого пришло.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, выступая перед Европарламентом в Страсбурге с программной речью о состоянии ЕС.

"Мы подготовим предложения, чтобы в определенных, но не во всех областях внешней политики можно было принимать решения квалифицированным большинством", — сказал председатель.

Он также отметил, что Евросоюз должен стать "суверенным, самостоятельным игроком" на международной арене с учетом геополитических обстоятельств.

Жан-Клод Юнкер также призвал уделить внимание оборонной политике союза. При этом он подчеркнул, что ЕС не собирается милитаризоваться, но хочет добиться большей независимости в этой сфере.