Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Японии.
Как передает Report, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 170 километрах к востоку от прибрежного города Мияко в префектуре Иватэ, рядом с тем местом, где равный по магнитуде подземный толчок произошел восемью часами ранее.
Последние подземные толчки были зафиксированы в 0.58 воскресенья по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
По мнению метеорологов, землетрясение магнитудой 6 и выше считается сильным и может привести к разрушению инфраструктуры и жертвам.
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