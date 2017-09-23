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    Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мексике

    Из-за землетрясения в Мехико включилась тревога© "Reuters"

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/  Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в восточной части Мексики.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

    Уточняется, что эпицентр находился к юго-востоку от города Матиас Ромеро, штат Оахака.

    По данным агентства, из-за землетрясения в Мехико включилась тревога.

    Ранее сообщалось, что число жертв мощного землетрясения в Мексике, которое произошло 19 сентября, возросло до 286 человек.

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