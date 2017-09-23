Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мексике

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Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в восточной части Мексики.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

Уточняется, что эпицентр находился к юго-востоку от города Матиас Ромеро, штат Оахака.

По данным агентства, из-за землетрясения в Мехико включилась тревога.

Ранее сообщалось, что число жертв мощного землетрясения в Мексике, которое произошло 19 сентября, возросло до 286 человек.