Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мексике

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в восточной части Мексики.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.
Уточняется, что эпицентр находился к юго-востоку от города Матиас Ромеро, штат Оахака.
По данным агентства, из-за землетрясения в Мехико включилась тревога.
Ранее сообщалось, что число жертв мощного землетрясения в Мексике, которое произошло 19 сентября, возросло до 286 человек.
News DepartmentАвтор новости
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