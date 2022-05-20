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Зеленский об ударе по Лозовой: Абсолютное зло, абсолютная глупость

Зеленский об ударе по Лозовой: Абсолютное зло, абсолютная глупость Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар ВС России по городу Лозовая Харьковской области.
Другие страны
20 мая 2022 г. 20:42
Зеленский об ударе по Лозовой: Абсолютное зло, абсолютная глупость

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар ВС России по городу Лозовая Харьковской области.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в Telegram-канале главы государства.

"Харьковская область. Город Лозовая. Российский ракетный удар по только что отреконструированному Дому культуры. Семеро пострадавших, среди которых 11-летний ребенок. Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не жалеют для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, которые выбирают вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость", - заявил глава государства.

Сегодня российские войска осуществили ракетный удар по центру города Лозовая Харьковской области, ранены семь человек.

Момент удара попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как российская ракета попадает в местный Дом культуры. От взрыва здание разнесло.

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Версия на английском языке Zelenskyy on Lozova attack: Absolute evil, absolute stupidity

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