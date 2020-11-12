Заболевший COVID-19 Зеленский рассказал о самочувствии

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее заболел коронавирусом, сказал, что чувствует себя достаточно хорошо и продолжает работать.

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее заболел коронавирусом, сказал, что чувствует себя достаточно хорошо и продолжает работать.

Как передает Report, об этом заявил он в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram телеканал "Украина24".

"Как вы знаете, COVID-19, к сожалению, не обошел стороной и меня, но чувствую я себя достаточно хорошо. Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не изолировался от работы. Выполняю свои обязанности. В онлайне у меня проходят совещания и звонки", - отметил В.Зеленский.

Отметим, что в понедельник он сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что у него тоже выявили эту инфекцию. В четверг советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский и Ермак проходят лечение в больнице Феофания в Киеве.