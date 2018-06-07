За последние 9 лет в Афганистане из-за войн и терактов было убито более 20 тыс. мирных жителей

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ За последние девять лет в результате войн и терактов в Афганистане были убиты более 20 тыс. мирных жителей.
Как сообщает Report со ссылкой на СA-News, среди гражданских лиц было убито 23 130 человек и 40 974 получили ранения, из которых 52% составляют мужчины, 18% - дети, 7% - женщины и 22% - не опознанные тела.
Председатель комиссии Сима Самар заявила, что вооруженные боевики ответственны за 69% жертв.
В результате войн за последние девять лет более миллиона человек сменили место жительства.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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