Южную Корею охватила мощная пылевая буря

Мощная пылевая буря, источником которого являются пустыни на севере Китая и в Монголии, накрыла 29 марта всю территорию Республики Корея.

Мощная пылевая буря, источником которого являются пустыни на севере Китая и в Монголии, накрыла 29 марта всю территорию Республики Корея.

Как сообщила в понедельник национальная метеорологическая администрация, плотность мелких частиц пыли диаметром менее 10 микрометров (PM.10) возросла до крайне опасного уровня в столичном регионе и других районах страны.

По прогнозу синоптиков, значение PM.10 останется на высшем уровне по всей стране до конца суток 29 марта, а на "опасном" - до 31 марта. Власти призвали граждан с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детей без крайней необходимости не выходить на улицу. Предупреждение о пыльной буре действует для всех регионов страны, кроме южного острова Чеджудо.

Уровень PM 2.5 выше 75 мкг на куб. м классифицируется крайне опасный. Всемирная организация здравоохранения рекомендует поддерживать уровень PM 2.5 ниже 25 мкг на куб. м.