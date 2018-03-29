Южная Корея и КНДР согласовали дату проведения саммита

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Южная Корея и КНДР договорились провести межкорейский саммит 27 апреля, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что подобная встреча станет третьей за всю историю их отношений.

Ким Чен Ын на этой неделе совершил свою первую зарубежную поездку — в Пекин. Там он провел переговоры с председателем КНР. После встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына ожидается также проведение саммита между Ким Чен Ыном и президентом США.