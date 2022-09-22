Япония с 11 октября снимает ограничения на въезд в страну

Правительство Японии приняло решение отменить ограничения на въезд в страну, введенные из-за ситуации с распространением коронавируса.

Правительство Японии приняло решение отменить ограничения на въезд в страну, введенные из-за ситуации с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил премьер-министр Фумио Кисида.

"Было принято решение с 11 октября отменить ограничения на суточное число въезжающих в страну, а также отменить ограничения на выдачу кратковременных виз и запрет на индивидуальное туристическое посещение нашей страны", - отметил он. Глава японского правительства также рассказал, что с этого же дня в стране начнут действовать различные кампании по стимулированию внутреннего туризма, включающие предоставление скидок на посещение различных развлекательных мероприятий.

Япония уже ослабила ограничения на въезд с 7 сентября 2022 года. Так, трижды вакцинированным признанными в стране вакцинами не нужно сдавать тест на коронавирус перед вылетом. Кроме того, суточный лимит на число въезжающих в страну был увеличен с 20 тыс. до 50 тыс. Также допускаются индивидуальные туристы без обязательного сопровождения гида, купившие пакетный тур у туристических агентств.

При этом самостоятельные поездки, для которых турист сам покупает билеты и бронирует гостиницу, пока под запретом. Именно эти ограничения будут отменены 11 октября.