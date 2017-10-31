Японец хранил в холодильнике фрагменты как минимум девяти человеческих тел

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В квартире молодого японца обнаружены останки тел по меньшей мере девяти человек. Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство Киодо со ссылкой на данные следствия.

По сведениям агентства, полицейские нашли останки в нескольких холодильных камерах, находившихся в квартире. Полиция вышла на нее в связи с расследованием об исчезновении 23-летней девушки, которая хотела покончить с собой. Перед исчезновением, она написала на своей странице в соцсети, что ищет партнера для совместного "ухода из жизни".

В доме полиция также нашла видеозапись, на которой девушка разговаривает с владельцем квартиры. По предварительной версии, мужчина расправлялся с людьми, которых находил через некий клуб самоубийц. Он задержан, следствие готовится предъявить ему обвинение.