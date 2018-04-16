WSJ: Трамп рассматривал возможность удара по российским и иранским объектам в Сирии

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Три различных варианта применения силы против Дамаска, включая удар по российским и иранским объектам в Сирии, были предложены на рассмотрение президента США на прошлой неделе. Дональд Трамп в итоге утвердил гибридный вариант, который был воплощен в субботу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

По их данным, три опции были представлены в Белом доме министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Первый и наиболее умеренный вариант предусматривал нанесение ударов по сирийским объектам, имевшим, по данным Пентагона, отношение только к химоружию. Второй вариант расширял список целей за счет пунктов командования и исследовательских центров военного назначения. Третий, включавший вероятное поражение российских ПВО в Сирии, был нацелен на то, чтобы полностью сломить обороноспособность вооруженных сил арабской республики, не затрагивая правительственные объекты, утверждает издание.

Трамп в итоге утвердил смешанный вариант, уступив доводам Мэттиса, призывавшего к сдержанности. Изначально президент США был настроен на самый жесткий сценарий удара.