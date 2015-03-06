WSJ: США заморозили счета российских банков на сумму 640 млн. долларов

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Власти США заморозили активы двух российских банков на общую сумму 640 млн. долларов. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на издание Газета.Ru, пишет The Wall Street Journal.

В частности, на американском счету банка "Россия" заблокировано 572 млн. долларов, сообщили в министерстве США. Эта сумма составляет 10% от всех активов, согласно данным 2013 года.

Также блокировке подверглись счета СМП-банка, на которых находилось около 65 млн. долларов. Оба банка включены в санкционные списки США.