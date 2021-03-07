Взрыв в сирийской провинции Хама, 18 погибших

По меньшей мере 18 человек погибли, трое пострадали в результате взрыва двух мин, заложенных террористами на востоке сирийской провинции Хама

По меньшей мере 18 человек погибли, трое пострадали в результате взрыва двух мин, заложенных террористами на востоке сирийской провинции Хама.

Как передает Report, об этом сообщает сирийское госагентство SANA .

Отмечается, что взрыв произошел в районе Вади аль-Азиб около города ас-Саламия.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков.