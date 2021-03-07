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Взрыв в сирийской провинции Хама, 18 погибших

Взрыв в сирийской провинции Хама, 18 погибших По меньшей мере 18 человек погибли, трое пострадали в результате взрыва двух мин, заложенных террористами на востоке сирийской провинции Хама
Другие страны
7 марта 2021 г. 19:25
Взрыв в сирийской провинции Хама, 18 погибших

По меньшей мере 18 человек погибли, трое пострадали в результате взрыва двух мин, заложенных террористами на востоке сирийской провинции Хама.

Как передает Report, об этом сообщает сирийское госагентство SANA.

Отмечается, что взрыв произошел в районе Вади аль-Азиб около города ас-Саламия.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков.

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