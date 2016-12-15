Взлом базы данных Yahoo! привел к краже данных более 1 млрд аккаунтов

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Yahoo! сообщила о краже данных более чем 1 млрд учетных записей пользователей.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении интернет-компании.

Среди украденной информации были имена, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения и пароли пользователей.

Компания также заявила, что предпринимает шаги по обеспечению безопасности учетных записей пользователей и работает в тесном контакте с правоохранительными органами.