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    Взлом базы данных Yahoo! привел к краже данных более 1 млрд аккаунтов

    Среди украденной информации были имена, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения и пароли пользователей

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Yahoo! сообщила о краже данных более чем 1 млрд учетных записей пользователей.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении интернет-компании.

    Среди украденной информации были имена, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения и пароли пользователей.

    Компания также заявила, что предпринимает шаги по обеспечению безопасности учетных записей пользователей и работает в тесном контакте с правоохранительными органами.

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