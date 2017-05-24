Выборы в Таиланде могут быть отложены из-за серии взрывов

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Парламентские выборы в Таиланде, намеченные на вторую половину 2018 года, могут быть отложены, если в стране продолжатся акты насилия на политической почве.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Bangkok Post.

Премьер-министр Прают Чан-Оча ранее неоднократно заявлял, что выборы будут проведены только в случае "сохранения мира и порядка" в обществе. После недавнего взрыва в государственном госпитале в Бангкоке Чан-Оча вновь коснулся этой темы.

"Сможем ли мы провести выборы в этой ситуации, когда продолжаются взрывы, используется оружие, люди конфликтуют друг с другом? Это зависит от сотрудничества всех (политических) групп", - заявил премьер-министр.