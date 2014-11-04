ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолет, нарушивший воздушное пространство страны

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Венесуэльские военно-воздушные силы сбили неопознанный самолет, нарушивший воздушное пространство страны в штате Апуре, который граничит с Колумбией. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, одновременно возглавляющий Оперативное стратегическое командование Национальных боливарианских вооруженных сил.

Воздушный нарушитель King 200 сбит в штате Апуре, указал генерал на своей странице в социальной сети Twitter, сопроводив сообщение фотографией обломков двухмоторного самолета американского производства.

Национальная ассамблея Венесуэлы приняла в мае 2012 года закон о защите воздушного пространства, позволяющий вооруженным силам сбивать самолеты, не отвечающие на требование военных летчиков о приземлении.