Вучич: Сербия находится под давлением

Сербия и ее народ постоянно находится под колоссальным давлением.

Сербия и ее народ постоянно находится под колоссальным давлением.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент Сербии Александар Вучич заявил в ходе своего обращения к нации.

Он связал это с независимой политикой республики, которая подразумевает военный нейтралитет и отказ от присоединения к антироссийским санкциям.

"Речь идет об одном общем давлении на Сербию и ее народ", - сказал Вучич. Страны Запада, по словам Вучича, "испытывают колоссальное давление из-за успехов российских вооруженных сил и неуверенности в итогах конфликта в Украине".

Ранее Вучич в социальных сетях сообщил, что Сербию ожидают тяжелые дни, а полученные за последние несколько дней новости "напрямую угрожают жизненно важным национальным интересам страны.