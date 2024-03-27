Вучич заявил о прямой угрозе национальным интересам Сербии и призвал граждан готовиться к тяжелым временам

Президент Сербии Александар Вучич предупредил, что в ближайшее время его страна столкнется с угрозой своим национальным интересам.

Президент Сербии Александар Вучич предупредил, что в ближайшее время его страна столкнется с угрозой своим национальным интересам.

Как передает Report , соответствующее заявление он опубликовал в своем Instagram.

По словам главы государства, "в последние 48 часов" Белград получил "новости", согласно которым "жизненно важным национальным интересам" Сербии есть "прямая угроза".

"В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело. Мы будем бороться. Сербия победит", — написал Вучич.

Сербский лидер не привел других подробностей.