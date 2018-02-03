ВС Ирака начали кампанию по зачистке от ИГ на границе с Саудовской Аравией

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Ирака начали сегодня кампанию по зачистке от боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ) провинцию Анбар на границе с Саудовской Аравией.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил командующий штабом операций ВС страны в Анбаре бригадный генерал Махмуд аль-Феллахи.

По словам аль-Феллахи, цель операции - уничтожение ячеек ИГ, схронов и убежищ боевиков на границе с Саудовской Аравией.

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном разгроме ИГ 10 декабря.