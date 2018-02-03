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    ВС Ирака начали кампанию по зачистке от ИГ на границе с Саудовской Аравией

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Ирака начали сегодня кампанию по зачистке от боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ) провинцию Анбар на границе с Саудовской Аравией.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил командующий штабом операций ВС страны в Анбаре бригадный генерал Махмуд аль-Феллахи.

    По словам аль-Феллахи, цель операции - уничтожение ячеек ИГ, схронов и убежищ боевиков на границе с Саудовской Аравией.

    Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном разгроме ИГ 10 декабря.

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