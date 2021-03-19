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В Танзании впервые президентом стала женщина

В Танзании впервые президентом стала женщина Согласно конституции, в случае смерти президента вице-президент вступает в должность главы государства и находится на этом посту до истечения всего срока действия мандата
Другие страны
19 марта 2021 г. 12:15
В Танзании впервые президентом стала женщина

Самия Хасан Сулуху, занимавшая пост вице-президента, приведена к присяге в качестве шестого по счету президента Танзании после смерти 17 марта главы государства Джона Магуфули. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила танзанийская газета The Citizen.

Торжественная церемония прошла в официальной резиденции президентов Танзании в крупнейшем городе страны Дар-эс-Саламе. Как отмечает издание, Сулуху стала первой женщиной на посту главы государства в этой африканской стране.

Согласно действующей в Танзании конституции, в случае смерти президента вице-президент вступает в должность главы государства и находится на этом посту до истечения всего срока действия мандата. Нынешний мандат 61-летней Сулуху завершается в конце 2025 года. Магуфули умер вечером в минувшую среду из-за проблем с сердцем в больнице Мзена в Дар-эс-Саламе.

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Версия на азербайджанском языке Tanzaniyada ilk dəfə qadın prezident olub
Версия на английском языке Woman becomes president in Tanzania for first time

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