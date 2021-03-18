Отрицавший коронавирус президент Танзании скончался от COVID-19

На 62-м году жизни умер президент Танзании Джон Магуфули

На 62-м году жизни умер президент Танзании Джон Магуфули.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом сообщил вице-президент страны Самиа Сулуху Хассан.

Ранее танзанийский оппозиционный политик Тунду Лиссу рассказал о том, что главу государства, заболевшего COVID-19, доставили в Индию. По информации Лиссу, до этого президент проходил лечение в Кении.

Газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Магуфули серьезно болен. Кенийское издание Nation также со ссылкой на источник сообщало, что "лидер одной из африканских стран, не появлявшийся на публике около двух недель, госпитализирован с COVID-19 в больнице в Найроби". По информации СМИ, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

При этом премьер Танзании, министр по юридическим вопросам и посол страны в Намибии опровергли информацию о том, что президент заразился коронавирусом.

Ранее Магуфули говорил, что в Танзании нет SARS-CoV-2. В Минздраве сообщали об отсутствии планов по закупке вакцин от COVID-19. Магуфули призывал жителей молиться в течение трех дней для борьбы с респираторными заболеваниями, прямо не говоря о коронавирусе, и подчеркивал, что не будет вводить локдаун.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Танзания не сообщала данные статистики по заболеваемости и смертности от коронавируса с начала мая 2020 года. Всего в стране, по данным ВОЗ, выявили 509 случаев COVID-19 и зафиксировали 21 смерть.