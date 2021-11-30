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Возраст самого пожилого вакцинированного жителя в Китае составляет 106 лет

Возраст самого пожилого вакцинированного жителя в Китае составляет 106 лет 106-летний житель Китая успешно прошел вакцинацию от коронавируса и стал самым пожилым привившимся человеком в стране.
Другие страны
30 ноября 2021 г. 16:03
Возраст самого пожилого вакцинированного жителя в Китае составляет 106 лет

106-летний житель Китая успешно прошел вакцинацию от коронавируса и стал самым пожилым привившимся человеком в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге сообщил представитель Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Чжэн Чжунвэй.

По его словам, в ходе кампании по вакцинации китайские медики сделали более 500 млн прививок людям старше 60 лет.

Он также отметил, что китайские вакцины показали высокий уровень безопасности среди пожилых людей. Кроме того, частота побочных эффектов среди граждан этой возрастной группы немного ниже, чем среди людей возрастом 18-59 лет.

К настоящему моменту свыше 1,1 млрд жителей Китая, население которого составляет 1,41 млрд человек, завершили вакцинацию от коронавируса. Наиболее распространенные в КНР вакцины разработаны фармацевтическими компаниями Sinopharm и Sinovac.

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Версия на азербайджанском языке Çində peyvənd olunmuş ən yaşlı şəxs 106 yaşındadır

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