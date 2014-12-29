ВОЗ: Эболой в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне заражено 20 тыс. человек

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Количество зараженных смертельным вирусом лихорадки Эбола в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне превысило 20 тысяч человек, приводит в понедельник данные Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает Report, согласно опубликованной статистике за 27 декабря, зараженными в трех наиболее уязвимых странах оказались 20081 человек, из них 9409 человек в Сьерра-Леоне. От смертельного вируса скончалось 7842 человека, почти 3,5 тысячи из которых - в Либерии.

Ранее ВОЗ сообщала о 7693 погибших и 19695 зараженных Эболой в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне на 25 декабря. Среди медицинских работников было заражено 666 человек, 366 из них скончались.

Всемирная организация здравоохранения надеется к 1 января 2015 года изолировать для лечения всех пациентов, у кого было подтверждено наличие в крови смертельного вируса геморрагической лихорадки Эбола в трех наиболее зараженных странах.