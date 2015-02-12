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    ​ВОЗ: Число жертв Эболы возросло до 9 тыс. 162 человек

    В настоящий момент насчитывается 22 тыс. 828 человек, зараженных вирусом Эболы

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате заражения вирусом Эбола в Западной Африке достигло 9 тыс. 162 человек.

    Как передает Report, об этом говорится в данных опубликованных сегодня Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

    По данным ВОЗ, эпидемия близится к завершению.

    Согласно сообщению, в настоящий момент насчитывается 22 тыс. 828 человек, зараженных вирусом Эболы.

    Напомним, по состоянию на середину января количество жертв Эболы составляло 8 тыс. 429 человек.

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