Восемь человек погибли в результате пожара в жилом доме в Китае

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В китайском городе Гунпин, который находится на юге страны, в уезде Хайфэн, произошел крупный пожар в жилом доме, в результате которого погибло не менее восьми человек.

Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, возгорание произошло в ночь на субботу около 3:30 по местному времени.

Пожарным, которые прибыли на место, удалось потушить сильное пламя лишь спустя два часа. Один человек погиб на месте, еще один скончался по дороге в больницу. За жизнь шестерых пострадавших бились врачи, но им не удалось их спасти.