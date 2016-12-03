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    Захватившему турагентство в Париже удалось скрыться - ОБНОВЛЕНО

    Все заложники были освобождены

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Преступнику, находившемуся в помещении турагентства во французской столице, удалось скрыться от полиции.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканалу BFM TV мэр 13-го округа Парижа Жером Кюве.

    "Полицейская операция завершена. Все заложники, находившееся в помещениях турагентства освобождены. Однако преступнику удалось скрыться, и в настоящее время ведется его поиск", - сказал он.

    Захват турагентства, согласно предварительным данным, был совершен с целью ограбления. Ранее это учреждение, расположенное рядом с китайским кварталом Парижа, уже грабили.

    ***23:59, 02 декабря

    Человек с оружием взял семь человек в туристическом агентстве в столице Франции.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об инциденте сообщили в парижской полиции.

    Захват произошел на территории 13-го округа Парижа — юго- восточной части города, на бульваре Массена, близ площади Италии. Это один из самых людных районов этого округа французской столицы.

    По одним данным преступник вооружен пистолетом, по другим — ножом.

    Есть информация о том, что одного из заложников зарезали. Полиция окружила место захвата и ведет переговоры с грабителем. Пока мотивы его действия, как и выдвигаемые требования — неизвестны.

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