Захватившему турагентство в Париже удалось скрыться - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Преступнику, находившемуся в помещении турагентства во французской столице, удалось скрыться от полиции.

Как передает Report, об этом сообщил телеканалу BFM TV мэр 13-го округа Парижа Жером Кюве.

"Полицейская операция завершена. Все заложники, находившееся в помещениях турагентства освобождены. Однако преступнику удалось скрыться, и в настоящее время ведется его поиск", - сказал он.

Захват турагентства, согласно предварительным данным, был совершен с целью ограбления. Ранее это учреждение, расположенное рядом с китайским кварталом Парижа, уже грабили.

***23:59, 02 декабря

Человек с оружием взял семь человек в туристическом агентстве в столице Франции.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об инциденте сообщили в парижской полиции.

Захват произошел на территории 13-го округа Парижа — юго- восточной части города, на бульваре Массена, близ площади Италии. Это один из самых людных районов этого округа французской столицы.

По одним данным преступник вооружен пистолетом, по другим — ножом.

Есть информация о том, что одного из заложников зарезали. Полиция окружила место захвата и ведет переговоры с грабителем. Пока мотивы его действия, как и выдвигаемые требования — неизвестны.