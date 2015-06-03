Военные Афганистана ликвидировали более 40 боевиков за сутки

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Военные Афганистана в ходе спецоперации ликвидировали не менее 43 боевиков за сутки. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в министерстве внутренних дел Афганистана.

Операция прошла в девяти провинциях — Кундуз, Бадахшан, Баглан, Кандагар, Пактика, Тахар, Балх, Фарах и Кунар.

В ходе отдельных столкновений были ранены 11 боевиков. Министерство также сообщило о гибели двоих афганских военнослужащих.

Согласно заявлению, военные обезвредили 10 разных типов самодельных взрывных устройств.