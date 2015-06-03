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    Военные Афганистана ликвидировали более 40 боевиков за сутки

    Операция проходила в девяти провинциях

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Военные Афганистана в ходе спецоперации ликвидировали не менее 43 боевиков за сутки. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом  заявили в министерстве внутренних дел Афганистана. 

    Операция  прошла в девяти провинциях — Кундуз, Бадахшан, Баглан, Кандагар, Пактика, Тахар, Балх, Фарах и Кунар.

    В ходе отдельных столкновений были ранены 11 боевиков. Министерство также сообщило о гибели двоих афганских военнослужащих.

    Согласно заявлению, военные обезвредили 10 разных типов самодельных взрывных устройств.

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