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Во время беспорядков в Афинах пострадали десять полицейских

Во время беспорядков в Афинах пострадали десять полицейских Еще 11 человек были задержаны
Другие страны
10 марта 2021 г. 17:14
Во время беспорядков в Афинах пострадали десять полицейских

Шестнадцать человек арестованы за участие в беспорядках в афинском районе Неа Смирни во вторник вечером, задержаны еще 11 человек, пострадали 10 полицейских. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила полиция Греции.

"Против арестованных возбуждены дела по статьям покушение на убийство путем сговора, совместное нанесение телесных повреждений, совместное покушение на опасное телесное повреждение, совместное покушение на телесное повреждение, насилие в отношении должностных лиц и судей, нарушение общественного спокойствия, поджог по сговору, в результате которого возникла опасность для человека, взрыв по сговору, который привел к опасности для людей, изготовление и хранение взрывчатых веществ по сговору, оскорбление, повреждение чужого имущества по сговору и нарушение законодательства, регулирующего оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и взрывных устройств, а также нарушение мер по распространению болезней", - говорится в сообщении полиции.

Еще 11 человек были задержаны. Зарегистрировано повреждение 10 автомобилей.

В беспорядках пострадали 10 сотрудников полиции, трое из них находятся в больнице на лечении.

Массовые беспорядки произошли в районе Неа Смирни, где греческая полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона митинга против полицейского насилия. Митинг проходил из-за того, что полицейские 7 марта жестоко избили дубинками молодого человека, как сообщается, без каких-либо причин.

Столкновения спровоцировали провокаторы, забросавшие полицию "коктейлями Молотова".

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в связи с массовыми беспорядками в Неа Смирни в телеобращении призвал прекратить насилие на улицах и заявил, что не позволит никому разделить общество.

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