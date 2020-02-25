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Во Вьетнаме выздоровели все заболевшие коронавирусом

Во Вьетнаме выздоровели все заболевшие коронавирусом
© RFI

Все 16 пациентов, инфицированные новым коронавирусом CОVID19 и находившиеся в инфекционных отделениях больниц Вьетнама, полностью выздоровели, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Министерство здравоохранения Вьетнама сообщил, что все 16 пациентов с подтвержденным заражением новым коронавирусом выписаны из больниц. Во Вьетнаме не было зарегистрировано новых заражений с 13 февраля.

Отмечается, что одной из двух последних пациентов, выписанных в понедельник и вторник, стала трехмесячная девочка из провинции Виньфук, заразившаяся от своей бабушки, которая контактировала с одним из восьми вьетнамских специалистов, вернувшихся 17 января из командировки в китайский Ухань, в котором они находились на практике с ноября прошлого года.

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