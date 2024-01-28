Во Франции против протестующих фермеров применили броневики

Французская жандармерия стягивает броневики и личный состав в район крупнейшего в Европе продовольственного рынка в Рюнжи и аэропорта Руасси - Шарль-де-Голль под Парижем, который собираются с понедельника блокировать протестующие фермеры.

Французская жандармерия стягивает броневики и личный состав в район крупнейшего в Европе продовольственного рынка в Рюнжи и аэропорта Руасси - Шарль-де-Голль под Парижем, который собираются с понедельника блокировать протестующие фермеры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает префектура полиции Парижа.

"В соответствии с указаниями главы МВД Жеральда Дарманена в районе Рюнжи и Руасси развернуты крупные оборонительные силы для предотвращения любой блокады. Мобильные силы, подкрепленные колесными бронемашинами жандармерии, находятся на месте и контролируют доступ", - отметили в префектуре.

На странице администрации также был опубликован короткий видеоролик, на котором запечатлена техника.

Ранее Дарманен поручил правоохранительным органам столичного региона собрать "крупные оборонительные силы", чтобы не допустить полной блокады Парижа, которую обещали устроить с 29 января протестующие фермеры.

Напомним, что массовые демонстрации во Франции проходят ввиду недовольства фермеров падением доходов из-за инфляции. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, обусловленных требованиями ЕС, и смягчение регулирования сельского хозяйства.