Глава МВД Франции поручил не допустить блокады Парижа

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил правоохранительным органам столичного региона не допустить полной блокады Парижа, которую обещали устроить с 29 января протестующие фермеры.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил правоохранительным органам столичного региона не допустить полной блокады Парижа, которую обещали устроить с 29 января протестующие фермеры.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, это решение принято по итогам совещания с силовыми структурами в воскресенье. Полицейские и жандармы также уделят внимание охране территории вокруг столичных аэропортов и крупнейшего в Европе продовольственного рынка в Рюнжи.

Массовые демонстрации проходят во Франции ввиду недовольства фермеров падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, обусловленных требованиями ЕС, и за смягчение регулирования сельского хозяйства. В знак протеста фермеры на тракторах перекрывают автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов. Крупные профсоюзы также пообещали с 29 января перекрыть крупнейшие шоссе в столичном регионе.