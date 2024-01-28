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Глава МВД Франции поручил не допустить блокады Парижа

Глава МВД Франции поручил не допустить блокады Парижа Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил правоохранительным органам столичного региона не допустить полной блокады Парижа, которую обещали устроить с 29 января протестующие фермеры.
Другие страны
28 января 2024 г. 19:08
Глава МВД Франции поручил не допустить блокады Парижа

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил правоохранительным органам столичного региона не допустить полной блокады Парижа, которую обещали устроить с 29 января протестующие фермеры.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, это решение принято по итогам совещания с силовыми структурами в воскресенье. Полицейские и жандармы также уделят внимание охране территории вокруг столичных аэропортов и крупнейшего в Европе продовольственного рынка в Рюнжи.

Массовые демонстрации проходят во Франции ввиду недовольства фермеров падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, обусловленных требованиями ЕС, и за смягчение регулирования сельского хозяйства. В знак протеста фермеры на тракторах перекрывают автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов. Крупные профсоюзы также пообещали с 29 января перекрыть крупнейшие шоссе в столичном регионе.

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Версия на азербайджанском языке Fransanın DİN rəhbəri Parisin blokadasının qarşısının alınması barədə göstəriş verib

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