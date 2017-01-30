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    Во Франции произошло крупное ДТП, пострадали около 60 человек

    Четверо пострадавших в аварии находятся в тяжелом состоянии

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Почти 60 человек получили ранения в столичном регионе Франции в результате ДТП с участием грузовика, двух автобусов и нескольких легковых автомобилей, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Четверо пострадавших в аварии в департаменте Ивелин находятся в тяжелом состоянии, еще 55 человек получили легкие травмы.

    Отрезок автомагистрали А13 по направлению к Парижу, где произошел инцидент, полностью перекрыт. На место ДТП вызвано порядка 100 пожарных и спасателей.

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