Во Франции предложили ревакцинировать людей старше 40 лет

Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) рекомендует провести ревакцинацию всем людям старше 40 лет.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета.
"Верховный комитет по здравоохранению рекомендует расширить возрастные границы населения, которое имеет право на ревакцинацию от COVID-19. Он рекомендует предложить ревакцинацию людям в возрасте 40 лет и старше по истечении шести месяцев после первичной вакцинации", - отмечается в заявлении.
Подчеркивается, что последние исследования свидетельствуют в пользу эффективности ревакцинации для данной возрастной группы.
Комитет предупреждает, что во Франции в настоящий момент отмечается рост заболеваемости COVID-19. В ряде департаментов число случаев превысило отметку 50 на 100 тыс. жителей.
Ранее во Франции ревакцинация стала обязательной для людей старше 65 лет. В случае, если лица этой возрастной группы не получат бустерную дозу вакцины до 15 декабря, их санитарный пропуск будет деактивирован.