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Во Франции предложили ревакцинировать людей старше 40 лет

Во Франции предложили ревакцинировать людей старше 40 лет Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) рекомендует провести ревакцинацию всем людям старше 40 лет.
Другие страны
20 ноября 2021 г. 01:43
Во Франции предложили ревакцинировать людей старше 40 лет

Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) рекомендует провести ревакцинацию всем людям старше 40 лет.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета.

"Верховный комитет по здравоохранению рекомендует расширить возрастные границы населения, которое имеет право на ревакцинацию от COVID-19. Он рекомендует предложить ревакцинацию людям в возрасте 40 лет и старше по истечении шести месяцев после первичной вакцинации", - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что последние исследования свидетельствуют в пользу эффективности ревакцинации для данной возрастной группы.

Комитет предупреждает, что во Франции в настоящий момент отмечается рост заболеваемости COVID-19. В ряде департаментов число случаев превысило отметку 50 на 100 тыс. жителей.

Ранее во Франции ревакцинация стала обязательной для людей старше 65 лет. В случае, если лица этой возрастной группы не получат бустерную дозу вакцины до 15 декабря, их санитарный пропуск будет деактивирован.

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Версия на азербайджанском языке Fransada 40 yaşdan yuxarı insanların təkrar peyvənd olunması təklif edilir

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