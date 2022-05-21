О нас

Во Франции более 360 детей и 20 взрослых отравились в школьной столовой

Во Франции более 360 детей и 20 взрослых отравились в школьной столовой Случай массового отравления произошел в столовой школы, расположенной в коммуне Шатне-Малабри на севере Франции.
Другие страны
21 мая 2022 г. 02:25
Во Франции более 360 детей и 20 взрослых отравились в школьной столовой

Случай массового отравления произошел в столовой школы, расположенной в коммуне Шатне-Малабри на севере Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу радио France Bleu.

В результате отравления пострадали 363 ученика и 20 взрослых.

Инцидент произошел 19 мая. Ученики, преподаватели и другие сотрудники школы испытали такие симптомы, "как тошнота, боль в животе, рвота или диарея". Трех несовершеннолетних пришлось госпитализировать.

На фоне произошедшего столовая была закрыта на инспекцию. Сейчас специалисты устанавливают причины инцидента. Компания - поставщик продуктов для столовой пока не ответила на запросы журналистов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransada 363 şagird zəhərlənib

Самое читаемое

Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022
ВидеоУкраина стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2022"
15 мая 2022 г. 03:03
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
19 мая 2022 г. 15:20
Завершилось первое лунное затмение года
ВидеоЗавершилось первое лунное затмение года
16 мая 2022 г. 08:55
Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
ФотоБатальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
16 мая 2022 г. 01:29
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
19 мая 2022 г. 11:18
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
18 мая 2022 г. 11:52
Начался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
ФотоНачался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
15 мая 2022 г. 10:32
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
16 мая 2022 г. 11:09
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на Азовсталь
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на "Азовсталь"
15 мая 2022 г. 13:11
Организаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно Азовстали и Мариуполя
ВидеоОрганизаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно "Азовстали" и Мариуполя
15 мая 2022 г. 02:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi