Во Флориде объявили карантин из-за гигантской африканской сухопутной улитки

Департамент сельского хозяйства и бытового обслуживания Флориды объявил карантин из-за обнаружения опасной улитки.

Департамент сельского хозяйства и бытового обслуживания Флориды объявил карантин из-за обнаружения опасной улитки.

Как передает Report , об этом сообщает New York Post.

Введенные карантинные меры запрещают местным жителям перемещать моллюсков и предметы, которых касались животные, в обозначенную карантинную зону или из нее.

Жители округа Паско обнаружили на улицах города гигантскую африканскую сухопутную улитку, которая может нанести вред как людям, так и дикой природе. Животное является переносчиком крысиного легочного червя, который может спровоцировать у человека менингит.

В ведомстве сообщили, что специалисты обследуют территории и распыляют ядовитую приманку на основе метальдегида.

По данным источника, впервые улиток обнаружили в 1969 году, и к 1975 году они были уничтожены. В 2011 году ученые вновь встретили вредителей, однако полностью уничтожить их не удалось.