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    Во Флориде эвакуировали офис конгрессмена

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Офис конгрессмена Дебби Вассерман-Шульц был эвакуирован в городе Санрайз в штате Флорида после сообщений об угрозе взрыва.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал WPLG Local 10.

    Представитель городской полиции сообщил, что в здании были обнаружены пакеты, отправленные на адрес женщины-политика, предположительно, содержащие взрывные устройства.

    В эвакуированном здании помимо офиса Вассерман-Шульц располагается городская администрация.

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