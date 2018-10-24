Во Флориде эвакуировали офис конгрессмена

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Офис конгрессмена Дебби Вассерман-Шульц был эвакуирован в городе Санрайз в штате Флорида после сообщений об угрозе взрыва.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал WPLG Local 10.

Представитель городской полиции сообщил, что в здании были обнаружены пакеты, отправленные на адрес женщины-политика, предположительно, содержащие взрывные устройства.

В эвакуированном здании помимо офиса Вассерман-Шульц располагается городская администрация.